Rafael Fonteles lança plano de governo com foco em geração de emprego no Piauí

O pré-candidato a governador do PT, Rafael Fonteles, apresenta, nesta quarta-feira (8), o seu Plano de Governo para a eleição deste ano. O documento que será lançado teve a participação de técnicos e ainda terá um caráter provisório, o plano será colocado para análise da sociedade e só depois registrado junto com a candidatura do petista.



O documento tem dois eixos principais: Geração do Trabalho, Emprego e Renda e Melhoria da qualidade da prestação dos serviços públicos, como explica Fonteles. “Vamos apresentar hoje a nossa proposta para o Plano de Governo, que é uma versão ainda para debater com toda a sociedade, a fim de que possamos receber, ainda durante algumas semanas, sugestões. É um programa ousado, mas extremamente realista, de acordo com as condições orçamentárias do Estado do Piauí” revelou o pré-candidato.

Dentro da área de Geração do Trabalho, o pré-candidato petista apresenta alternativas tanto para os pequenos negócios, como para os pequenos agricultores, também voltando para atração de grandes empreendimentos âncoras. Já na prestação dos serviços públicos, de acordo com o ex-secretário de Fazenda, a prioridade será a qualificação técnica, eficiência e a valorização do atendimento ao cidadão nas diversas áreas do serviço público.

Essa versão lançada será disponibilizada na internet e nas redes sociais do pré-candidato para consulta, sugestões e colaborações. “O plano foi organizado por mais de 600 pessoas que contribuíram com plenárias, seminários, com textos e sugestões para elaboração dessa versão, que ainda estará disponível para sugestões de toda sociedade”, enfatiza o pré-candidato.

