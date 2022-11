Rafael Fonteles mantém Alzenir Porto na Junta Comercial do Piauí

A atual presidente da Junta Comercial do Piauí (Jucepi), Alzenir Porto, continuará no comando do órgão no governo de Rafael Fonteles (PT) a partir do próximo ano. O governador eleito usou o twitter na tarde desta quarta-feira (09/11) para anunciar a permanência de Alzenir, que preside a entidade nacional de Juntas Comerciais.

“Agradeço à atual presidenta da Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju), Dra. Alzenir Porto, por aceitar a missão de ser a presidenta da Junta Comercial do Piauí (Jucepi)”, escreveu Rafael Fonteles.

Foto: Divulgação

Alzenir Porto é empresária, advogada. Como gestora pública, atuou como superintendente de trânsito da cidade de Teresina na gestão do ex-prefeito Elmano Férrer (2010/2012), da qual é segunda suplente no Senado Federal (2015-2023). Ela foi a primeira mulher assumiu a Jucepi e ocupa o cargo desde 2015.

Piauí Investe

Nesta quarta-feira (08/11), Rafael Fonteles já havia a anunciado a permanência do economista Victor Hugo na Agência de Atração de Investimentos do Estado do Piauí (Investe Piauí). Ao todo, Rafael Fonteles já anunciou 34 nomes que irão comandar as pastas do Governo do Estado a partir de 2023.

