Rafael Fonteles participa da 1ª reunião do Consórcio Nordeste nesta sexta (20)

O Governador Rafael Fonteles vai participar nesta sexta-feira (20) da reunião do Consórcio Nordeste, que será realizada a partir de 10h, no Centro de Convenções de João Pessoa, na Paraíba.



No encontro, os governadores do Nordeste vão tratar de temáticas para a região e alinhar, conjuntamente, as pautas que serão debatidas e apresentadas ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a reunião que será realizada em Brasília, no dia 27 de janeiro.

Esse é o primeiro encontro do ano dos governadores que fazem o Consórcio Nordeste, que agora é presidido por João Azevêdo (PSB), da Paraíba, eleito para gerir a comissão em dezembro.

Para o governador do Piauí, a reunião será importante para definir as metas para o desenvolvimento da região. “Neste encontro discutiremos as prioridades regionais e dos estados, que serão apresentadas ao presidente Lula no dia 27″, diz Rafael, declarando que a meta é fortalecer as ações positivas para o desenvolvimento regional.

Além de Rafael Fonteles, foram confirmadas as presenças dos governadores João Azevêdo (Paraíba), presidente do Consórcio Nordeste; Raquel Lyra (Pernambuco); Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte); Paulo Dantas (Alagoas); Jerônimo Rodrigues (Bahia); Elmano de Freitas (Ceará); Carlos Brandão (Maranhão); e Fábio Mitidieri (Sergipe).

