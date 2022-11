Rafael Fonteles participa de Encontro com líderes na Universidade de Oxford, na Inglaterra

Em viagem com a família pela Europa, o governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles, aproveita sua estada em Londres, na Inglaterra, para participar do Encontro de Altas Lideranças promovido pela Fundação Lemann e a Escola de Governo Blavatnik, da Universidade de Oxford.

O evento conta com a participação de governadores eleitos de vários estados brasileiros, executivos e gestores públicos. O objetivo é criar um espaço de diálogo e troca de experiências entre a sociedade civil, pesquisadores e lideranças públicas do Brasil e do mundo.

Rafael Fonteles participa de mesas temáticas de discussões centradas na educação durante toda esta sexta-feira (25), em que estão sendo discutidos os investimentos em capital humano com foco na educação e na administração pública. Nesta manhã, ele assistiu apresentações de especialistas em educação de Oxford, como Rachel Rintel, chefe de pesquisa e educação do Ministério do Exterior de Oxford, e Clare River, que faz a implementação de programas de educação principalmente em países em desenvolvimento.

FOTO: Ascom Fonteles

O evento traz experiências internacionais em países menos desenvolvidos, emergentes e mais desenvolvidos que tiveram êxito na meta de revolucionar o padrão de qualidade da aprendizagem de crianças e jovens. Com foco na educação em tempo integral, que faz parte do seu programa de governo, Rafael Fonteles buscou exemplos que possam ser introduzidos nas escolas do Piauí. Rafael foi citado pelos painelistas como professor e matemático quando foi pontuada a utilização sistemática de dados para a correta mensuração de metas nos programas de desenvolvimento da educação. Na oportunidade, apresentou propostas sobre o combate ao racismo no ensino público. “Tudo começa na escola, na formação dos professores, na educação das crianças e jovens, para, a partir dessa visão de mundo mais plural e mais livre de preconceitos, a próxima geração possa estar livre da discriminação e do racismo”, pontuou o governador eleito.

FOTO: Ascom Fonteles



No evento, Rafael Fonteles teve encontro com grandes lideranças e executivos do Brasil e do mundo, como o empresário Jorge Paulo Lemann, controlador da AB InBev, maior fabricante de cervejas do mundo, e presidente da Fundação Lemann, que desenvolve projetos e programas em educação em diversos países. Ele também concedeu entrevista à equipe jornalística da Fundação Lemann.



Participam do encontro, 13 governadores eleitos, cerca de 15 senadores e deputados federais e lideranças da sociedade civil e acadêmica do Brasil. No painel em que participou o governador eleito do Piauí, também estava a deputada federal Tabata Amaral. Eles debateram sobre o que se espera do sistema educacional do Brasil nos próximos 10 anos. O encontro segue até as 18h pelo horário do Reino Unido e prossegue amanhã por toda a manhã e tarde do sábado (26).

FOTO: Ascom Fonteles







É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações Ascom Rafael Fonteles