Rafael Fonteles realiza primeira reunião com secretariado e apresenta metas da gestão

O Governador Rafael Fonteles realiza nesta quinta (12) a primeira reunião com a equipe de Governo montada para gerir o estado pelos próximos quatro anos. Durante o encontro, que ocorre no auditório do Palácio da Cultura, sede da Secretaria de Cultura, Fonteles apresenta as principais metas da nova gestão. Todos os secretários participam do encontro.



Na chegada ao evento, Rafael Fonteles explicou o propósito da reunião classificou como o “pontapé” do governo. “Demos posse solene a equipe de secretários na última quinta-feira e hoje é a reunião de trabalho em que nós iremos passar diretrizes mais específicas sobre as metas que queremos alcançar, sobre a metodologia que vai ser feita esse monitoramento dessas metas, as condições que iremos disponibilizar para que cada secretário consiga essas metas. Isso é importante para dar o pontapé inicial na gestão”, disse o novo Governador.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

Fonteles apontou os desafios principais na segurança, saúde e educação. “A formação da equipe é o passo principal para ter sucesso no cumprimento dessas metas, o tratamento será isonômico em relação a todas as áreas. A questão da segurança pública é algo que precisamos ter um resultado ainda mais rápido com relação as outras áreas. As metas principais estão no plano de governo, de descentralização da saúde, de redução da espera para consultas, o crescimento econômico a partir da geração de 80 mil empregos, alcançar as primeiras posições na qualidade de ensino, aquilo tudo que falamos na campanha serão as nossas metas”, afirmou.



FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

Já o Secretário de Governo, Marcelo Noletto, explicou que o objetivo será apresentar a estrutura para uma comunicação mais efetiva. “É um momento para o governador passar suas impressões e diretrizes, para fazer essa interlocução do governo com o próprio governo. O momento é de adequação do organograma e montagem das equipes, e de construir essa comunicação interna mais efetiva. Quero assumir esse papel de interlocução com os entes políticos e os órgãos de governo. Sobretudo do governo com o próprio governo, quero manter esse diálogo constante”, afirmou.

