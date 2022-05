Rafael Fonteles reúne partidos aliados e inicia avaliação de plano de governo preliminar

A Comissão Pluripartidária de elaboração da proposta do plano de governo da base governista dos pré-candidatos so PT a governador e a senador, Rafael Fonteles e Wellington Dias, se reuniu na noite da última terça-feira (10) para avaliar a versão preliminar do plano de governo elaborada pelo PT e aprofundar as discussões para a sua consolidação. A Comissão é formada por representantes de todos os partidos que compõem a base aliada.

O reunião foi direcionada pelo coordenador da pré-campanha de Rafael Fonteles, Chico Lucas, e contou com nomes como o recém filiado ao PSB, Washington Bonfim, a coordenadora Estadual de Políticas para as Mulheres, Zenaide Lustosa, a pré-candidata a deputada estadual, Nayara Moraes Silva, e representantes do PT, PCdoB, MDB, SDD, PROS, Rede, PSB e PV.

A versão preliminar da proposta do plano de governo e o processo de construção participativa foi apresentado aos membros da Comissão. “No encontro reforçamos a necessidade de manutenção da metodologia utilizada na construção do plano de governo, que é baseada na participação de centenas de representantes do povo, da sociedade civil organizada, de dirigentes, gestores e diversos especialistas que contribuíram voluntariamente, enquanto cidadãos e cidadãs, para oferecer soluções viáveis, alinhadas às necessidades da população e ao propósito de unir desenvolvimento e justiça social”, disse Chico Lucas.

Na ocasião, os representantes dos partidos reforçaram a importância do documento sob o ponto de vista eleitoral, como ferramenta eficiente de comunicação, bem como de orientador para as políticas públicas a serem desenvolvidas em um possível futuro governo.

No encontro, também foram definidos os prazos para envio, consolidação e deliberação de contribuições pelos partidos.

