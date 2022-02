Rafael Fonteles se reúne com 12 vereadores em Parnaíba e fortalece base no litoral

O Secretário de Fazenda e pré-candidato ao Governo do Piauí, Rafael Fonteles, se reuniu na manhã do último sábado com 12 vereadores da cidade de Parnaíba. O café da manhã com os parlamentares é mais uma sinalização de Rafael em busca de se fortalecer no segundo maior colégio eleitoral do estado. Sem o apoio do Prefeito de Parnaíba, Mão Santa, e com o provável rompimento do ex-prefeito Zé Hamilton, Fonteles busca solidificar sua base eleitoral eequilibrar o pleito na região da planície litorânea.



Na última semana uma reunião entre o grupo político de Mão Santa e o candidato da oposição, Silvio Mendes, ratificou o apoio a candidatura do ex-prefeito de Teresina. Com a movimentação Fonteles garante a adesão de 70% da Câmara Municipal de Parnaíba e tenta igualar as forças na briga pelo litoral. Durante a reunião Fonteles tratou sobre obras e também analisou junto com os parlamentares o cenário político da região. Pelas redes sociais o secretário falou sobre o encontro.

