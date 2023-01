Rafael Fonteles se reúne com Lula e Fórum dos Governadores nesta segunda

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir nesta segunda-feira (9) com o Fórum de Governadores. O pedido de reunião com Lula foi feito ontem a noite. A decisão foi tomada imediatamente após o decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal no início da noite deste domingo (8). A medida foi adotada para conter os atos de vandalismo praticados por bolsonaristas radicais. Os manifestantes depredaram as sedes dos Três Poderes no último domingo.

O Governador Rafael Fonteles revelou os detalhes da reunião e confirmou a ida a capital federal. "Em reunião agora há pouco, nós, Governadores dos Estados Brasileiros, decidimos ir a Brasília amanhã para nos reunirmos e nos colocarmos à disposição do Governo Federal, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, para contribuir para manter a ordem democrática no país.

A agenda do presidente, nesta segunda-feira, começa as 9h com reunião no Palácio do Planalto com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. À tarde constam na agenda de Lula telefonemas do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, e do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, que devem prestar solidariedade a Lula.



