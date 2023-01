Rafael Fonteles toma posse como governador do Piauí em solenidade na Assembleia

Está acontecendo no começo na manhã de hoje (01) a cerimônia de posse de Rafael Fonteles como governador do Piauí. A solenidade ocorre no Plenário da Assembleia Legisltiva (Alepi), na Avenida Marechal Castelo Branco, e conta com a presença do futuro governador, da ex-governadora Regina Sousa, da primeira-dama Isabel Eulálio Araújo Fojnteles, do futuro vice-governador, Themístocles Filho, e do senador e futuro ministro Wellington Dias além de outras autoridades. O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, também se encontra presente na solenidade.

Em conversa com a reportagem do Portalodia.com, Wellington Dias resumiu o momento como sendo um ato de esperança. Ele comentou também a indicação de Rafael do nome de Regina Sousa para assumir a Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania, a Sasc. "Estamos vendo um carinho com as políticas sociais. Me anima a escolha que o governador fez dela [Regina Sousa] como secretária de Assistência Social, a posse e logo mais, o anúncio da equipe. É um momento de esperança e de seguirmos integrados com o presidente Lula", afirmou Wellington.



Foto: Reprodução

