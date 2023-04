Rafael Fonteles vai lançar programa de obras e pede prioridades para prefeitos

Uma das pautas dos encontros que o governador Rafael Fonteles (PT) vem tendo com prefeitos do Piauí é um novo programa de investimentos em obras públicas que o governo deverá lançar a partir do segundo semestre deste ano para impulsionar a infraestrutura das cidades do interior.

Rafael Fonteles explicou que a meta do governo para os próximos meses é concluir as obras em andamento nos municípios. A a execução de novos projetos, dessa forma, só ocorrerá dentro do programa de investimentos. “No segundo semestre teremos um novo programa de investimentos. Vocês já podem relacionar o que querem e colocarem as prioridades que vamos executar” afirmou o governador.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O chefe do Executivo, por outro lado, solicitou aos prefeitos que realizem um levantamento sobre quais as obras prioritárias para cada município e apresente ao secretário de Governo, Marcelo Nolleto, para que o governo adiante as demandas e dê celeridade quando do lançamento do programa.

O governador se reúne com os gestores municipais desde a semana passada. Eles são divididos por territórios de desenvolvimento do estado nos encontros que acontecem no Palácio de Karnak. Rafael já receber os prefeitos dos territórios do Alto Parnaíba, Chapada das Mangabeiras, Cocais, Planície Litorânea, Vale do Sambito e Entre Rios.

Segundo Palácio de Karnak, Fonteles recebe nesta segunda-feira (24) os prefeitos dos territórios da Serra da Capivara e Vale do Canindé e na terça (25) os gestores territórios Chapada do Vale do Itaim e Vale dos Rios Piauí e Itaueiras. Já no dia 2 de maio acontece o último encontro com os prefeitos dos territórios dos Carnaubais e Vale do Rio Guaribas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no