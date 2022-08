Rafael se divide entre capital e interior; Sílvio foca em THE na 1ª semana de campanha

A primeira semana de campanha eleitoral no Piauí foi marcada por estratégias diferentes entre os dois principais concorrentes ao Governo do Estado. O candidato da base governista Rafael Fonteles (PT) dividiu a agenda entre os municípios do interior e Teresina. Já o principal nome de oposição, Sílvio Mendes (União Brasil) concentrou força na capital.

O candidato Rafael Fonteles esteve em atos de campanha em nove municípios das regiões norte e centro-norte do Piauí desde o início da campanha na última terça-feira (16/08). Os movimentos acontecem de cidades polos como Campo Maior e Água Branca a municípios menores como Pau D’arco e São Gonçalo do Piauí.

Em Teresina, trunfo eleitoral de seu principal concorrente, o petista realizou caminhadas em áreas estratégicas, como na região do Grande Dirceu, bairro São Joaquim, na zona Norte, e Vila Maria, na zona Leste. Ele participou ainda de lançamento de campanhas de candidatos da base governista.

Por outro lado, a campanha de Sílvio Mendes mirou na capital Teresina nessa primeira semana de atos públicos. O candidato oposicionista realizou carreata na zona Norte e caminhou na região do Grande Dirceu, Vila Irmã Dulce e Bairro São Pedro. Ele visitou ainda empresários no Polo Industrial.

Ex-prefeito de Teresina, Sílvio Mendes quer trazer à tona ações de suas gestões na capital e, de quebra, sair do maior colégio eleitoral do Piauí com larga vantagem. No interior, Sílvio realizou campanha nos municípios de Picos e Regeneração, no Sul do estado.

Nesta segunda semana de campanha, Rafael Fonteles deverá seguir o mesmo ritmo de campanha entre capital e interior, enquanto Sílvio Mendes tende a ampliar o volume de campanha em municípios polos do interior.



