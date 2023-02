Rafael Fonteles visita obras de reforma do Aeroporto de Parnaíba nesta segunda (13)

Na segunda-feira (13), o governador Rafael Fonteles cumpre agenda nos municípios de Parnaíba e Luís Correia, onde visitará as obras de reforma das instalações do Aeroporto de Parnaíba, as obras do terminal pesqueiro, a área de construção do futuro terminal pesqueiro e participará da solenidade alusiva aos 168 anos de criação da Capitania dos Portos.

Começando a agenda em Parnaíba, Rafael visita as obras da reforma das instalações do Aeroporto de Parnaíba. Atualmente o aeroporto está passando por obras que visam a modernização, conforto e ampliação da capacidade de passageiros atendidos.

De acordo com o projeto de reforma, o terminal de passageiros sairá dos atuais 2.129 m² para 9.773 m². A área comercial será 6 vezes maior, saltando de 145 m² para 758 m². Será construído um terminal para voos domésticos e voos internacionais e outro para transporte executivo (VIP) e turístico. O estacionamento será ampliado de 29 para 488 vagas e a média de voos semanais, que hoje é de 22, aumentará para 87 em fevereiro e 95 em março.

Na Fase 1 do cronograma de obras, referente ao ano de 2022, foi feita a readequação da área de embarque e desembarque; o retrofit (técnica de revitalização de construções antigas) da fachada do terminal de passageiros; requalificação do estacionamento existente; e a implantação de uma nova área de oficina, novas pistas de serviço internas e novo acesso ao parque de abastecimento de aeronaves. Foi feito ainda o zoneamento de segurança com cercas e portões e readequação de vias de acesso ao aeroporto, além da implantação de áreas de segurança de fim de pista na cabeceira 28. O investimento nessa primeira fase foi de R$ 9,8 milhões.

Seguindo em direção a Luís Correia, o governador visita a obra da ponte que atravessa o rio Tabuleiro, executada pela Secretaria do Agronegócio e do Empreendedorismo Rural (SEAGRO). A obra, com orçamento de R$ 3.904.705,29, terá 50 metros de cumprimento e sete de largura e substitui uma ponte antiga de madeira. A ponte irá beneficiar cerca de 15 mil moradores dos bairros Tabuleiro, São Vicente de Paula, Rosápolis e Igaraçu, que terão um novo meio de chegar de forma mais rápida ao Centro da cidade.

Já em Luís Correia, Rafael visita a área de futura construção do Terminal Pesqueiro do Porto de Luís Correia. Com previsão de finalização em 2024, o Terminal Pesqueiro de Luís Correia tem previsão de início no primeiro semestre de 2023 e já está em fase de licitação. Ao todo, está previsto o investimento de R$ 150 milhões, oriundos do Tesouro Estadual. O terminal é fundamental para alavancar o desenvolvimento socioeconômico da região da Planície Litorânea 1, fomentando a atração de investimentos privado e com melhoria da logística e transporte hidroviário.

Finalizando a agenda em Luís Correia, o chefe do Executivo piauiense participa da solenidade em alusão aos 168 anos de criação da Capitania dos Portos no Piauí (CCPI). Criada pelo Decreto Imperial nº 1552 de 10 de fevereiro de 1855 com sede na cidade de Parnaíba, a Capitania dos Portos do Piauí tem como finalidades principais a fiscalização do tráfego aquaviário em mar aberto, participação efetiva em eventos e apoio a eventos náuticos, ações de limpeza de praias com apoio de prefeituras do litoral piauiense, realização do Capitania Itinerante, que proporciona a regularização das documentações das embarcações e dos aquaviários, além de aplicação de exames para os amadores, fiscalizações náuticas, entre outras.

