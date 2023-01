No Piauí, Rede busca fortalecimento do partido em aliança com Ministra Marina Silva

O Rede Sustentabilidade oficializou na manhã desta segunda o novo comando do partido no Piauí, a mudança na legenda tem como foco principal o processo eleitoral municipal, o partido espera aumentar o número de candidaturas em todo o estado e busca representação na Câmara Municipal de Teresina.



Novo dirigente do partido no Estado, Celso Henrique, explicou qual será a meta da nova gestão. “Vim para somar junto com o grupo da irmã Graça e essas pessoas que já são da Rede. Vamos tentar fazer uma reestruturação do partido com o objetivo de eleger dois vereadores. No estado esperamos chegar às cidades onde não existam o diretório, montando candidaturas competitivas para Prefeito e vereador”, afirmou.

Segundo o parlamentar a aliança com a nova Ministra do Meio Ambiente será crucialmente para fortalecer a sigla. “Hoje temos a Marina Silva como nossa grande líder como Ministra do meio Ambiente, com certeza vai dar uma alavancada grande no processo de crescimento do partido. Temos o Randolfe Rodrigues líder do governo no congresso. Acreditamos que esse alinhamento com o presidente Lula poderá beneficiar o partido em todo o Brasil”, finalizou.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

