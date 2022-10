Regina avalia vitória de Lula e prega união do País: “é hora de desarmar”

A Governadora Regina Sousa (PT) pregou a união do povo brasileiro após o resultado das eleições gerais na noite do último domingo (30). O resultado mostrou uma forte divisão do eleitorado com Lula conseguindo 50,9% dos votos e Bolsonaro 49,10%. A diferença de 2,1 milhões de votos foi a menor desde a democratização do país. Até o momento o Presidente Jair Bolsonaro não reconheceu publicamente a vitória de Lula.



A Governadora cobrou a pacificação do clima de divisão e criticou a agressividade política. “A gente espera também, como disse o Lula no discurso, que todo mundo se desarme, é hora de desarmar e fazer um governo de união. Ele vai ser presidente de 215 milhões de Brasileiros e a fala dele é sempre no sentido de união. Esse país é uma democracia, sempre tivemos posições, religiões, partidos diferentes, mas nunca com essa agressividade que tivemos agora. Precisamos pautar essa questão religiosa que está saindo fora dos limites da sensatez”, afirmou.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

Regina lembrou as dificuldades enfrentadas por Lula e afirmou que a vitória coroa a retomada da vida pública do presidente eleito. “Ficamos muito felizes pela vitória, de ter dado certo. Para o Lula deve ter sido ainda mais especial, vencer, ser inocentado e ser presidente da República, é o coroamento de uma vida. Foi um desabafo, um grito que estava preso na garganta e foi solto. Acho que todo mundo do nosso lado está satisfeito”, finalizou.

