Regina inicia gestão na Sasc e quer “trabalho integrado” com Wellington por recursos

A ex-governadora e agora Secretaria de Assistência Social do Piauí, Regina Sousa, cumpriu a primeira agenda oficial na nova pasta na última quarta (04). A gestora visitou as salas e conversou com servidores da pasta. Em entrevista Regina Sousa revelou que buscará uma maior integração na assistência social para melhorar o atendimento a idosos, adolescentes, crianças dentre outros públicos alvo da pasta.



A ex-governadora explicou que buscará primeiro conhecer a pasta para iniciar possíveis mudanças. “Estou estudando esses dados, o que é exatamente a Sasc, o tamanho que ela é em todas as suas dimensões e, a partir disso, começar o trabalho, que não é muito diferente do que eu já fazia como anteriormente, pois como vice-governadora eu me envolvi muito com o social”, disse.

A gestora valorizou o alinhamento federal com Wellington Dias para a atração de recursos. “Trabalhando em conjunto com os órgãos responsáveis, que no caso da habitação é a ADH, da água a Agespisa, vamos fortalecer esses três eixos, que já existem e são executados, mas com um orçamento pequeno e agora temos a perspectiva de serem melhores, pois temos nosso ministro Wellington Dias, que pode ajudar”, disse.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

