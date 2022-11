Regina Sousa avalia período como Governadora: “Acho que cumpri minha missão”

Prestes a completar oito meses como Governadora do Piauí, Regina Sousa fez uma avaliação do seu período a frente do executivo estadual na manhã desta quinta (24). Empossada dia 31 de março, a professora assumiu em meio ao processo eleitoral deflagrado no Piauí e enfrentou diversas restrições da legislação eleitoral.



Regina Sousa analisou o seu mandato e destacou as inaugurações ao longo dos oito meses. “Acho que é o povo que tem que dizer esse eu cumpri ou não com minha obrigação, acho que cumpri minha missão. Foi um mandato curto com a eleição no meio, só essa travessia ter acontecido tranquilamente foi um grande passo. Consegui entregar muitas obras, sempre trabalhando pensando nos excluídos e na agricultura familiar. É isso que eu pretendo continuar fazendo”, afirmou a gestora.

A Governadora ainda projetou a sua gestão na Secretaria de Assistência Social e mandou um recado para deputados aliados. “Ainda nem sentei para pensar, mas a Sasc eu pretendo trabalhar do lado da exclusão de verdade, não vou fazer calçamento, ninguém me peça calçamento que a Sasc não vai fazer calçamento. A sasc vai trabalhar com a pobreza, com o combate a fome, proporcionar água para as pessoas, proporcionar moradia, não vai fazer, mas vai proporcionar trabalhando em parceria com as outras secretarias”, concluiu.

