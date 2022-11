Regina Sousa avalia possível desmembramento da Sasc: “a secretaria é do Governador”

A Governadora Regina Sousa, futura Secretaria de Assistência Social na gestão de Rafael Fonteles, avaliou um possível desmembramento da pasta a partir de janeiro. Nos bastidores se especula que o novo governador poderia criar uma coordenaria para de políticas para negros e povos originários. A mudança seria um alinhamento com o novo Governo Lula.



Regina demonstrou respeito a hierarquia governamental e ressaltou que não irá criar dificuldades caso ocorra a mudança. “A Sasc é do Governador, ele me chamou para trabalhar e ainda nem conversei com o Secretário atual. É feito do jeito que o Governador achar, no que precisar mexer não tem problema. Os direitos humanos continuarão ligados a Sasc, a ligação de dependência é com a Sasc e não tem problema nenhum. Vamos trabalhar integrados com outros órgãos em parceria”, disse a Governadora.

Regina avaliou ainda a PEC da transição apresentada por Lula em Brasília, e demonstrou confiança na aprovação da Emenda Constitucional. “Isso é uma coisa muito importante, foi prometido pelo governo atual e em dezembro acabaria. Não é possível acabar, esperamos a aprovação da PEC que vai garantir esse valor de R$ 600. É um complemento de renda importante que a nossa população precisa muito”, concluiu Regina Sousa.



FOTO: CCOM

