Regina Sousa confia em conversa “olho no olho” com eleitores na reta final de campanha

A Governadora Regina Sousa (PT) avaliou a reta final de campanha eleitoral da chapa governista que tem o ex-secretário de fazenda, Rafael Fonteles, como candidato a governador. Para a gestora o contato corpo a corpo e a visita aos eleitores será crucial para a concretização do voto neste ano.



Segundo Regina Sousa a estratégia de Rafael deve ser manter o volume de campanha praticado até o momento e ampliar a presença nas comunidades. “Tem que trabalhar muito, com um trabalho permanente, firme, seguro, com muita gente na rua, mas também visitando as pessoas. O olho no olho é que faz as pessoas mudarem de ideia em uma votação. As atividades de rua são importantes para dar aquela visibilidade, volume, mas tem que ter também a visita as pessoas de casa em casa, mas também nas comunidades que é isso que vai ser feito agora”, ressaltou Regina Sousa.

Há praticamente três semanas da eleição do dia 02 de outubro, Rafael Fonteles, Silvio Mendes (UB) e todos os candidatos a governador, buscam nas próximas três semanas o que os especialistas chamam de “concretização do voto", momento em que candidatos e lideranças reforçam o compromisso para levar as urnas os apoios. A tendência é de aumento das atividades de corpo a corpo e presença física dos candidatos em várias cidades.

