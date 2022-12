Regina Sousa confirma presença na posse de Lula e critica “clima de guerra” em Brasília

A Governadora Regina Sousa confirmou na manhã desta segunda que participará da posse do Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no próximo dia 01 de janeiro. A cerimônia está cercada de incertezas e um forte esquema de segurança será montado pela Polícia Federal. Nas redes sociais apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro, ameaçam não permitir a subida de lula na rampa do Palácio do Planalto.



Regina revelou que aguarda um clima de paz na posse de Lula. “Na posse vai se tomar todos os cuidados para que nada aconteça, vamos ter é festa, a gente está precisando é disso, de festejar, de ter alegria, na entrada do ano novo de paz. Acho que todas as pessoas precisam conclamar pela paz, esse país sempre foi pacífico. Nos últimos quatro que inventara esse clima de ódio, essa guerra, de armar todo mundo. O Brasil não precisa disso, de guerra civil, de brasileiro matando brasileiro”, afirmou a gestora.

Regina Sousa ainda afirmou que espera que os protestantes que pedem a volta do regime militar sejam punidos. “Pretendo ir, se Deus permitir vou participar da posse, acho que não vai ter nada, é mais ameaças, chantagens, para ver se amedronta, ninguém vai se amedrontar. Vai se trabalhar para aumentar a segurança mas aquele pessoal que está na rua ameaçando eles vão ter o castigo que eles precisam ter. Uma hora vai ser tomada uma providência”, finalizou.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

