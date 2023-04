Regina Sousa defende que nome do PT para a Prefeitura de Teresina seja definido só em 2024

A Secretária de Assistência Social, Regina Sousa, defendeu que o Partido dos Trabalhadores defina só em 2024 o nome da legenda que irá disputar a Prefeitura de Teresina. A ideia defendida pela ex-governadora se choca com a estratégia apontada por uma boa parcela do PT que espera definir já em 2023 o nome do petista que disputará o pleito.



Respeitada dentro das instâncias petistas pela experiência e a histórica ligação com o partido, Regina criticou a discussão antecipada. “O PT é isso, todo mundo tem direito a discutir as coisas no PT, do filiado ao dirigente partidário. Não é a hora para mim, não estou participando das discussões, não quero participar, quero participar na hora que a discussão chegar nas instâncias”, afirmou.

A ex-governadora destacou que só no próximo ano o nome deveria ser escolhido. “Todo mundo está aí fazendo suas reuniões, suas conversas, agora 2024 as coisas irão afunilar, aí os membros dos diretórios e filiados participam, quem toma as decisões são as instâncias. Definição de nome só no próximo ano, ninguém pode dizer se vai ser eu, se vai ser, se vai ser pesquisas dentre outras coisas. Definição mesmo só em 2024”, finalizou.

,

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no