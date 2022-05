Regina Sousa faz primeira reunião com secretariado e discute orçamento para fim do governo

A Governadora Regina Sousa reúne, na tarde desta quarta (20), todo o primeiro escalão do governo do Piauí. O encontro será o primeiro da nova equipe que passou por grandes mudanças após o período de desincompatibilização e o fechamento da janela partidária. Junto aos 14 novos secretários e os gestores que se mantiveram nos cargos, Regina irá traçar as metas para os últimos oito meses de governo.



Em entrevista a governadora falou sobre a reunião e destacou que quer fazer um diagnóstico mais claro da situação do governo. “É a primeira reunião com o secretariado, sempre optei por fazer primeiro as reuniões com as bancadas individualmente para conhecer os dirigentes, superintendente e os problemas, agora vou fazer a primeira reunião para conhecer bem os secretários e falar sobre os cuidados do período que estamos vivendo , os cuidados, e a questão da execução orçamentária para saber onde a gente está pisando”, revelou a gestora.

Regina Sousa ainda explicou que o grande desafio será conscientizar para que os secretários se dediquem primeiro à gestão, depois à campanha política. “A gente vai cuidar mais é do governo, vamos trabalhar a eleição como militante, aos fins de semana e a noite. O trabalho mesmo que eu estou fazendo é de governo, para segurar o que estamos fazendo e segurar bem”, finalizou a governadora.



