Regina Sousa quer dar palpite na área social do governo Lula

A governadora Regina Sousa (PT) deverá viajar a Brasília no mês de dezembro para se encontrar com os membros do governo de transição que cuidam da área social. A petista quer apresentar programas que estão sendo desenvolvidos no Piauí e que entende que podem ser ampliados a nível nacional

“Pretendo ir a Brasília em dezembro para dar um palpite no social, das coisas que faço aqui que acho que são importantes que a comissão de lá saiba”, disse Regina nesta terça-feira (29/11). A senadora Simone Tebet, terceira colocada no 1º turno da eleição para presidente, lidera a temática de Desenvolvimento Social e é cotada para assumir a pasta do futuro governo.

Foto: Arquivo / O Dia

Regina Sousa declarou que não está acompanhando a formação do governo, mas o que sabe é que o presidente eleito não tem revelado os nomes que pretende indicar para os principais ministérios. Questionada sobre a possibilidade do senador eleito Wellington Dias ocupar uma pasta, a governadora defendeu Dias na área da articulação política do governo.

“O Wellington cabe em qualquer lugar. Ele já demonstrou pela trajetória dele que ele é capaz. Ele liderou os governadores no momento mais difícil desse país, que foi a pandemia. Foi eleito pelos governadores das mais diferentes correntes políticas. Ele está preparado. Agora, ele tem mais jeito na política, em minha opinião”, disse Regina.

A governadora analisou ainda que o PTprecisará dialogar com todos os partidos para conseguir aprovar a PEC que retira o Bolsa Família do teto de gastos. O texto foi apresentado pelo senador Marcelo Castro (MDB) nessa segunda-feira (29/11) e é considerado uma via legal para a medida por Regina Sousa.

