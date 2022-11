Regina Sousa vai receber cônsul dos Estados Unidos no Palácio de Karnak

A governadora do Piauí, Regina Sousa (PT) vai receber nesta quinta-feira (17/11) a cônsul-geral dos Estados Unidos no Recife, Jessica Simon. No encontro agendado para acontecer Palácio de Karnak, as gestoras deverão debater parcerias entre o Piauí e o Consulado americano.

Segundo a comunicação do Karnak, a agenda reserva também conversa sobre iniciativas de formação e intercâmbio na rede pública de ensino do estado, e lançamento do projeto “Direitos Humanos de Quilombolas: construindo uma comunidade forte em Sussuarana do Piauí’, promovido por um grupo do Piauí de participantes de programas promovidos pelo governo dos EUA.

O projeto é financiado pelo Alumni Engagement Innovation Fund – AEIF (Fundo de Inovação de Engajamento de Alumni), com o apoio do Consulado Geral dos EUA no Recife. Dividido em três fazes, o projeto tem o objetivo de contribuir para a conscientização dos direitos humanos dos quilombolas de Sussuarana, através de workshops nas áreas: direitos humanos e políticas públicas; liderança; e preservação da história da comunidade. As oficinas serão realizadas de 25 de novembro de 2022 a 8 de janeiro de 2023.

Estarão presentes no encontro também o coordenador do projeto Direitos Humanos de Quilombolas, Raimundo Sousa; e a líder quilombola de Sussuarana, Irismar do Nascimento.

