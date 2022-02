Rejane confia no apoio de Lula para impulsionar federação do PT no Piauí

A Deputada Federal Rejane Dias (PT) demonstrou confiança no apoio do ex-presidente Lula a federação entre PT, PC do B, PSB e PV no Piauí. A união, que deve ser oficializada nas próximas semanas, pretende ampliar a participação do bloco petista na bancada federal piauiense, o objetivo do Partido dos Trabalhadores é eleger até 50% da bancada federal dentro da federação no estado. A imagem de Lula, de acordo com fontes do partido, deve ser o mote central da campanha tanto para o governo estadual quando para candidaturas proporcionais, estudos recentes divulgados na imprensa apontam queo ex-presidente ainda mantém grande popularidade no estado, apesar da prisão e do envolvimento com casos de corrupção.



Diferentemente da chapa proporcional estadual, que criará dificuldades para os petistas, a federação para a chapa federal melhora o panorama para os candidatos do PT. Tanto Rejane Dias quanto Merlong Solano, Florentino Neto e Francisco Costa brigam em igualdade com os candidatos que chegarão pela federação. Podem entrar na composição liderada pelo PT o deputado federal Flávio Nogueira, a deputada Marina Santos o ex-governador Wilson Martins e outros candidatos de captação.

Rejane explicou como projeta a definição do cenário e valorizou a popularidade de Lula no Piauí. “Estamos agora aguardando uma definição quanto a federação, há uma probabilidade enorme de ser aprovada, a partir disso o PT tem discutido os cenários com a federação e sem a federação. A perspectiva é muito boa, a pré-candidatura do Lula vai ajudar bastante, as últimas pesquisas mostram o Lula com mais de 70% de intenção de voto, temos um cenário extremamente favorável”, avaliou a deputada federal.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

