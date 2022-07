Rejane Dias acredita que legado do PT em Teresina dará maioria para Rafael Fonteles

O legado dos governos do PT em Teresina tem potencial de garantir maioria de votos para Rafael Fonteles (PT) na disputa pelo governo do Estado na capital, defendeu a deputada federal Rejane Dias (PT). No principal trunfo de Sílvio Mendes (União Brasil), Rejane aponta também que é preciso tornar Rafael mais conhecido.

“Não tenho dúvida que logo, logo o Rafael vai despontar na frente em Teresina por conta desse legado de integração do governo do estado com o governo federal como foi com Wellington e Lula. O Rafael vem em uma crescente na capital. As pesquisas mostram o rápido crescimento do Rafael. Isso me chama muito atenção porque ele nunca foi candidato a um cargo eletivo”, disse Rejane Dias ao O Dia.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

A deputada comentou que é preciso que a campanha comunique para a população os benefícios que Teresina recebeu na integração dos governos de Wellington Dias como governador e Lula como presidente. As obras do Hospital de Urgência de Teresina (HUT), Ponte Estaida e nas áreas de habitação e mobilidade urbana são citadas como exemplos por Rejane Dias.

“As pessoas sabem o que foi o governo do Wellington aqui quando teve a oportunidade de integrar as ações com o governo do Lula enquanto presidente. É importante a integração de Rafael com Lula em um projeto nacional. Isso já está fazendo a diferença e vai ainda mais diferença nas pesquisa”, afirmou Rejane.

