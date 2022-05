Renato Berger assume Semel e diz que não irá misturar gestão pública com eleição

O vereador Renato Berger (PSD) assumiu, nesta sexta-feira (06), a Secretaria Municipal de Esportes (Semel). O secretário ficou no lugar de Eduardo Draga Alana (PSD), que foi realocado na Secretaria Municipal de Juventude (Semjuv). Durante a posse, Berger destacou que não irá misturar gestão pública com política e pontuou que dará continuidade aos projetos da secretaria que estão parados.



Segundo Renato Berger, o próprio prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, pediu a todos os secretários que adotassem essa postura, evitando, assim, crime eleitoral



(Foto: Tárcio Cruz/ODIA)

“O que o Dr. Pessoa disse para mim e para todos os secretários é que não se misture gestão pública com eleição, senão é crime eleitoral, e uma coisa que eu vou fazer jamais é manchar meu nome por conta de eleição. É uma determinação do Dr. Pessoa, somos gestores, não somos componentes de uma gestão”, disse.



Renato Berger destacou os desafios em assumir novamente a pasta e se comprometeu a levar adiante projetos que estão parados, como as escolinhas, iniciados pelo vereador em gestões passadas. Segundo o secretário da Semel, algumas obras e programas estão em pleno funcionamento.



“Fui informado que está tudo tranquilo, inclusive com obras e programas em curso, e outros parados, como as escolinhas e precisamos resolver isso. É um trabalho que foi iniciado por mim e eu tenho todo interesse em fazer com que volte a funcionar. Esse é o desafio, a gente poder trazer e fazer alguma coisa importante para a cidade para que haja o reconhecimento da própria sociedade. Meu intuito é trabalhar com muito afinco, muita responsabilidade e honestidade para a cidade de Teresina”, enfatiza.



