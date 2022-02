Renato Berger revela que não seguirá o PSD e apoiará o candidato de Dr. Pessoa

O líder do prefeito na Câmara Municipal de Teresina, Renato Berger, reafirmou que não acompanhará o seu partido, o PSD, na composição majoritária estadual. De acordo com o parlamentar a sua indicação será seguir o caminho que o prefeito indicar. A decisão é anunciada mesmo após o PSD receber um espaço majoritário na chapa que terá Rafael Fonteles e Themístocles Filho como candidatos a governador e vice, respectivamente.



A afirmação de Renato Berger indica um enfraquecimento do PSD na capital. Além de Berger, o outro vereador da legenda em Teresina, Ismael Silva, ainda não se manifestou sobre um pretenso apoio a Fonteles. A fundo de comparação em 2018, por exemplo, quando o deputado Georgiano foi o mais votado do Piauí, em Teresina o parlamentar foi somente o 20° mais votado, mostrando o baixo aproveitamento da sigla na capital.

Berger explicou que acompanha a recomendação do prefeito, independente do caminho que o PSD seguir. “ Eu sou seguidor do prefeito Pessoa, sou amigo dele, a lei não me permite ir para o PL, mas faço parte do grupo e do bloco político dele. Eu avalio apoiar o Fonteles ou o Silvio desde que o Pessoa vá, vou acompanhar o Dr. Pessoa na decisão da chapa majoritária. Com relação ao governo se ele conseguir montar a terceira via ele terá o meu apoio. Caso não faça isso, o candidato que ele apoiar terá o meu apoio”, finalizou o vereador.



FOTO: Assis Fernandes/ODIA

