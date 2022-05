Renato Berger revela três nomes para ser o novo líder do Prefeito na Câmara

O vereador Renato Berger, líder do Prefeito Dr. Pessoa na Câmara Municipal de Teresina, confirmou três nomes possíveis para assumir o seu lugar na casa. Renato deixa o parlamento para ser o novo secretário de esportes do município. Os vereadores Enzo Samuel, Dudu e Venâncio Cardoso, são os nomes principais para ocuparem a liderança do Palácio da Cidade no parlamento.

Em meio a uma grave crise de popularidade enfrentada pela gestão de Dr. Pessoa, o novo líder de governo terá a difícil missão de articular uma base desmobilizada pela falta de participação nas ações da Prefeitura. Berger confirmou a sua saída da Câmara e explicou que a definição do Prefeito sairá nos próximos dias.

(Foto: Tarcio Cruz / O Dia)

“Está tudo certo já conversamos com o Draga Alana e ele irá para a juventude. O prefeito tem 22 vereadores na bancada e dão todos pessoas que podem assumir essa função. Eu tenho impressão que ele tem conversado muito com o Jeová, comigo e pedido opinião. A gente sempre fala no Enzo, no Dudu, no Venâncio. Mas é uma coisa bem pessoal dele, ele deve estar escolhendo de hoje para amanhã quem vai ser o novo líder dele na Câmara” relatou o vereador.

Berger confirmou também que o ex-vereador Antônio José Lira assumirá a sua cadeira no parlamento.“Tenho impressão que já foi acordado, o Antônio José Lira, tem conversado com os suplentes que já entraram em um consenso. Eu saindo não vejo nenhum problema para que ele assuma e possa colaborar, não só na Câmara, como também com a gestão”, concluiu.

