Reunião na Assembleia define comissões e projetos começam a ser votados na próxima semana

Uma reunião de líderes partidários na Assembleia Legislativa do Piauí, ocorrida na manhã desta quarta (08), definiu como será a composição das principais comissões técnicas da casa. O PT irá dirigir a comissão de Constituição e Justiça, o MDB, segunda maior sigla, dirigirá a comissão de finanças e a oposição ficará com o controle da comissão de administração.



A formação dos grupos é o primeiro passo para o início efetivo dos trabalhos no parlamento. A partir da próxima semana a Assembleia deve iniciar a análise de mensagens encaminhadas pelo executivo.

O Presidente da casa, Franzé Silva (PT), confirmou as definições e valorizou a evolução do diálogo. “Temos um bom diálogo, acredito que da mesma forma como fizemos as definições das mesas diretoras faremos também uma boa definição das comissões. Já temos definidos que o PT irá indicar a CCJ, o MDB indicará a comissão de finanças e a oposição a administração. Vamos iniciar na próxima semana a análise de algumas mensagens que estão tramitando na casa”, afirmou.

O petista explicou ainda que o comando da CCJ deverá ficar com o deputado Nerinho. “Estamos fechando, existe a possibilidade de ser o deputado Nerinho, estamos dialogando com os outros deputados que demonstraram interesse. A possibilidade mais forte é do deputado Nerinho”, concluiu.

