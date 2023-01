Robert Rios rompe com Dr. Pessoa e critica atitudes de parentes do prefeito na gestão

O Vice-Prefeito de Teresina, Robert Rios, anunciou nesta quarta-feira (25) o afastamento da gestão de Dr. Pessoa. Em entrevista ao Portal O Dia, Robert crítica a gestão do atual chefe do executivo municipal ao afirmar que discorda de atitudes praticadas por parentes de Dr. Pessoa. Ele não nominou quem seriam esses familiares, porém disse que "todos os parentes estão lá" e que "se há algum que não esteja, ele desconhece".

“Estou me afastando da gestão de Dr. pessoa por não concordar com ele. É um homem de bem, mas infelizmente tem muitos amigos e parentes que estão conduzindo a Prefeitura para um lugar que não concordo. E quem não está bem acomodado deve se retirar, então eu me retiro", disse Robert Rios.



Rompimento inevitável

A saída de Robert Rios do grupo político de Dr. Pessoa era inevitável, o gestor deixou a Secretaria de Finanças no mês de abril do ano passado, sob o pretexto, de disputar um cargo eletivo. Ao fim Robert não foi candidato e saiu criticado por apoiadores de Dr. Pessoa que apontaram falta de dedicação dele.

A crise entre Robert Rios e o “clã dos pessoas” foi aprofundada após uma nova concessão de poderes ao filho do Prefeito, João Pessoinha. Nas mãos do filho do prefeito ficará o controle de obras e licitações, minando a influência de Robert na Secretaria de Finanças. O vice-prefeito indica a gestora, Odimirtes Neves.

Após a repercussão das falas de Robert Rios, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, se pronunciou por meio de nota, onde lamentou as declarações do vice-prefeito. O gestor municipal ressaltou que "desconhece qualquer tipo de desvio de conduta por parte de seus auxiliares”.

O vice-prefeito apontou que certas ações dos parentes do prefeito dentro da gestão são contra "tudo que ele aprendeu na Policia Federal". O vice-prefeito acrescentou ainda que chegou a pedir a exoneração de alguns familiares, no entanto, Dr. Pessoa se negou a atender o pedido. "A partir do momento em que concordamos com determinadas situações, nos tornamos cúmplices", afirmou Robert Rios ao Portal O Dia.



Confira a nota na íntegra:

O prefeito de Teresina, doutor Pessoa lamenta as declarações do vice-prefeito, Robert Rios Magalhães, divulgadas nesta quarta-feira (25), em redes sociais e na imprensa.



Doutor Pessoa ressalta que Robert Rios é independente em suas ações e declarações e desconhece qualquer tipo de desvio de conduta por parte de seus auxiliares.



O prefeito agradece a parceira dispensada pelo vice durante a campanha eleitoral e nos últimos dois anos de gestão, enquanto secretário de Finanças e vice-prefeito, desejando sucesso em sua jornada.



