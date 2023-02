Rodrigo Pacheco é reeleito para presidente do Senado com votos de Wellington e Marcelo

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi reeleito presidente do Senado Federal em eleição concluída na noite desta quarta-feira (1º). O candidato da base governista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 49 votos contra 32 do senador Rogério Marinho (PL-RN), que recebeu apoio do ex-presidente Bolsonaro.

A vitória de Pacheco é considera a primeira vitória do governo Lula no Congresso Nacional após a posse, em 1º de janeiro. A votação aconteceu dentro da margem aguardada pelos articuladores da campanha de Rodrigo Pacheco. Os aliados de Marinho apostavam em votos que divergissem das orientações dos partidos.

Rodrigo Pacheco obteve os votos de dois dos três senadores do Piauí. Wellington Dias (PT) e Marcelo Castro (MDB) acompanharam a orientação de seus partidos para votar no senador de Minas Gerais. Já Ciro Nogueira (Progressistas) votou em Marinho (PL-RN) após ser um dos articuladores da candidatura do ex-ministro de Bolsonaro.

No discurso antes da votação, Pacheco defendeu que o Senado estabeleça sua “independência devida” em relação ao Executivo e que encontre soluções legislativas para conflitos de competência com o Judiciário. Em seu discurso antes da eleição para a Presidência, Pacheco defendeu um Senado sem “revanchismos”, mas capaz de se impor.

Pacheco destacou a produção legislativa da Casa durante a sua gestão, afirmou que defenderá as prerrogativas dos senadores e apontou como prioridades a reforma tributária, o enxugamento da máquina pública e novas regras fiscais.

POSSE

A eleição para a presidência do Senado aconteceu nesta quarta-feira (1º) após a posse dos 27 senadores eleitos em outubro passado. Os parlamentares prestaram juramento à Constituição individualmente em solenidade que durou menos de 20 minutos. Pelo Piauí, Wellington Dias (PT) foi empossado para mandato de oito anos. Ele se licenciou do Ministério do Desenvolvimento Social para o ato.

