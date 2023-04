Roncali Filho diz que segue Dr. Pessoa e deve ser mais um desfalque no MDB em Teresina

O Superintendente da SAAD Centro de Teresina, Roncali Filho, confirmou em entrevista que seguirá o Prefeito da capital, Dr. Pessoa, em 2024. A afirmação atinge diretamente a chapa proporcional do MDB para o próximo ano que perde mais um nome. Até o momento o deputado estadual Jeová Alencar, mais votado pelo partido em 2020, já oficializou a saída da legenda e disputou o último pleito pelo Republicanos. O vereador Joaquim Caldas é outro que também deve deixar a chapa.



Diante de um cenário de esvaziamento, o MDB enfrenta dificuldades para montar uma estratégia para 2024. Os dois vereadores da legenda, Luiz Lobão e Zé Nito, já teriam demonstrado insatisfações nos bastidores com a falta de competitividade do partido em Teresina.

FOTO: Tarcio Cruz/ ODIA

Secretário desde o início da gestão, Roncalinho, que é o segundo suplente do MDB e obteve apenas 1987 votos em 2020, explicou que acompanhará o grupo político do Prefeito como forma de agradecimento. “Esse ano é um ano para a gente trabalhar por Teresina, acho que política é só em 2024. Mas a gente quer deixar claro que a gente ficará com o prefeito na base dele. Para onde ele for a gente deve acompanhar ele até por gratidão, por gratidão por esse espaço que ele nos deu na Prefeitura de Teresina”, relatou.

O gestor confirmou também que será candidato a vereador, ao que tudo indica, no Republicanos. “Com certeza serei candidato a vereador no grupo do Prefeito. Acredito que no próximo ano a gente vai pensar sobre isso e acho que é o caminho natural sair como candidato do lado do Prefeito Dr. Pessoa”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no