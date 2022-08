Ronney Lustosa diz que gestão ruim de Dr. Pessoa impulsiona Sílvio Mendes em Teresina

A imagem desgastada da administração do prefeito de Teresina Dr. Pessoa (Republicanos) vai colaborar para que Sílvio Mendes garanta ampla maioria de votos na capital na disputa pelo Governo do Estado, acredita o candidato a deputado federal pelo União Brasil, Ronney Lustosa. Para ele, a população irá comparar a atual gestão e as administrações de Sílvio Mendes e Firmino Filho.

“A população compara. A população compara e reconhece que se enganou. E isso vai favorecer a vitória do Dr. Sílvio de uma forma mais contundente. Tínhamos uma visão muito clara desde o início dessa gestão desastrosa, que não tem êxito em nenhum dos aspectos da administração. Não temos nada para elogiar”, disse em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv nesta quinta-feira (25/08).

Foto: Jailson Soares / O Dia



Ex-vice-prefeito de Teresina, Ronney Lustosa faz as conta de que Sílvio Mendes terá em Teresina uma maioria acima de 170 mil votos frente ao candidato Rafael Fonteles (PT). “Nada menos que 170 mil votos é aceitável para o Dr. Sílvio. Teresina será o carro chefe da tremenda esmagadora vitória do Dr. Sílvio”, projetou.

Ronney defendeu que a campanha deve explorar a ideia de que Sílvio Mendes como governador poderá ajudar Teresina em compensação a gestão de Dr. Pessoa.

