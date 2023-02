Rubens Vieira aponta a infraestrutura como o maior desafio para o turismo no litoral

O deputado Rubens Vieira (PT) falou sobre algumas das ações que pretende focar durante o seu mandato para contribuir no desenvolvimento de Parnaíba. A infraestrutura da cidade e a utilização do potencial do município para o turismo receberão a atenção do parlamentar.

Melhorias das rodovias, da pavimentação e obras estruturantes para a cidade litorânea serão buscadas. Ele considera isso uma sequência do trabalho que executou enquanto coordenador do programa de investimentos do Governo do Estado PRO-Piauí. No turismo, o deputado citou a necessidade de estruturar melhor a praia da Pedra do Sal.

Para atingir esses objetivos, Rubens Vieira cita a necessidade de integrar as diversas instâncias de governo como um fator essencial. “Parnaíba precisa muito desse avanço na infraestrutura e também na área governamental. É extremamente importante esse alinhamento entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Parnaíba é a segunda maior cidade do Piauí e esse alinhamento é muito importante para as ações do Governo do Estado para Parnaíba”, enfatizou o parlamentar.

FOTO: Ascom Alepi

Com Informações Ascom Alepi