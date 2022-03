Rubens Vieira confirma pré-candidatura a deputado estadual

O coordenador do programa Pró-Piauí na Planície Litorânea, Rubens Vieira, confirmou a pré-candidatura a deputado estadual para as eleições deste ano. Ex-prefeito da cidade de Cocal, ele é uma das apostas da base governista na região após ganhar destaque pelo alto índice de popularidade que alcançou nos oito anos de mandato.

Ao O Dia, Rubens Vieira explicou que recebeu o convite do governador Wellington Dias e aceitou o desafio. Ele analisa que a região possui 13 municípios e aproximadamente 350 mil eleitores e não possui representação na Assembleia Legislativa do Piauí.

“O estado do Piauí tem mais de 3 milhões de habitantes e nossa região é grande. Temos aproximadamente 450 mil habitantes, com a aproximadamente 350 mil eleitores naquelas cidades e estamos muito carente de uma representatividade estadual legítima. É a segunda maior região do estado depois da grande Teresina”, comenta.

Foto: Divulgação

Rubens Vieira destaca as potencialidades da região da Planície Litorânea para o turismo e os negócios e defende o legado do programa Pró-Piauí na região nos setores da infraestrutura, segurança e saúde.

“Vamos representar o estado com um todo, mas a nossa região merece e já chegou a ter cinco deputados, governador, deputados federais. E, agora, estamos muito carentes de lideranças. Tenho um conhecimento mais próximo da realidade, de cada comunidade, de cada cidade. A experiência de vereador e prefeito por oito anos me ajudou muito a pleitear essa candidatura de deputado estadual”, disse o prefeito.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no