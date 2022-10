Rubens Vieira diz estar à disposição para disputar prefeitura de Parnaíba

Deputado da base governista mais votado na região da planície litorânea, o ex-prefeito de Cocal, Rubens Vieira (PT), vê com bons olhos a possibilidade de disputar a prefeitura de Parnaíba, segunda maior município do Piauí. Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, nesta terça-feira (18/10), Rubens disse estar à disposição da base de situação do governo.

“Fomos o deputado do PT mais votado em Parnaíba. Nosso nome está à disposição do nosso time, do partido, do governador Rafael Fonteles. Se for para Parnaíba ter um modelo de gestão que implantamos em Cocal, para mim será um prazer. Nosso governador não perdeu em nenhuma cidade da região”, disse o deputado eleito.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Rubens Vieira pontuou sua atuação em Parnaíba como coordenador do Pro Piauí e destacou as obras da Ponte do Tabuleiro e mais de R$ 10 milhões em obras de pavimentação. Ele elegeu como prioridade agora para a região a infraestrutura nas cidades do litoral para expansão do turismo.

Rubens lembrou que foi votado em 145 cidades do Piauí, inclusive na capital, Teresina, mas já saiu eleito da região litorânea. Para ele, a votação expressiva na região o obriga a voltar sua gestão como deputado para os municípios da região. Rubens defendeu que sua atuação será municipalista.

“A Assembleia Legislativa agora vai ter deputados municipalistas. A pauta municipalista dentro da Alepi vai ter uma força muito maior, até porque os problemas estão nos municípios. Vamos lutar dentro da Assembleia para levar a realidade e as soluções para o governo do Estado”, afirmou.

