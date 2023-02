Rubens Vieira toma posse na Alepi e reforça compromisso em trabalhar pelos mais humildes

Rubens Vieira assumiu nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Piauí, conseguido nas eleições de outubro, quando se destacou ao receber mais de 28 mil votos. De origem humilde e sem apadrinhamento político, Rubens Vieira conquistou o mandato tendo como principal mensagem a de trabalhar pelo desenvolvimento do Piauí, com um olhar especial para a defesa dos mais humildes.



“Chegamos aqui para representar os servidores, os agricultores familiares, os estudantes, jovens e idosos, temos um plano para defender os direitos da população e contribuir com o governador Rafael Fonteles no desenvolvimento do nosso estado”, pontua o deputado estadual Rubens Vieira.

A principal experiência de Rubens Vieira na política é sua passagem pelo comando da Prefeitura de Cocal. Ele governou o município por dois mandatos, de 2013 a 2020, deixando a gestão da cidade com uma aprovação de 90%. Na ocasião, ele ganhou protagonismo e se tornou uma das principais lideranças da região norte pelo modelo administrativo implantado em Cocal.

Antes de ser prefeito, Rubens foi vereador. Já em 2021, assumiu a coordenação do PRO Piauí na Planície Litorânea.

Eleito pelo PT, Rubens Vieira também agradeceu o apoio de todas as lideranças e da população que o acolheu durante sua caminhada política.

