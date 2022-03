Sem apoio de Dr. Pessoa, Coronel Nixon deixa o comando da Guarda Municipal

Acabou na manhã desta quarta (02) a gestão do Coronel Nixon Frota à frente da Coordenadoria de Segurança Pública e Patrimonial de Teresina. O militar entregou ao prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, o seu pedido de exoneração e deixa a pasta após quatorze meses como coordenador. A falta de apoio e enfraquecimento da guarda foi crucial para o Coronel tomar a decisão. O prefeito acatou o pedido de exoneração e revelou que em breve anuncia o novo coordenador.



Informações de bastidores dão conta de que o esvaziamento da Guarda Municipal desde o ano passado, quando perdeu mais da metade da estrutura e o desprestigio no orçamento de 2022 minou o comando do Coronel Nixon à frente da coordenadoria. A promessa não cumprida de Dr. Pessoa, que previa a criação de uma Secretaria de Segurança Pública, foi outro ponto que pesou na saída do Coronel.

Em entrevista ao Portal O Dia, Nixon Frota agradeceu a oportunidade dada por Dr. Pessoa e lembrou que esteve ao lado do Prefeito desde o início da caminhada. “A passagem pela guarda foi boa, acredito que contribui com aquela instituição. O motivo da nossa saída foi a falta de apoio, a falta de estrutura para entregar realmente um serviço de qualidade para a sociedade e melhorar as condições de trabalho daquela categoria. Nós viemos desde 2020 compor a equipe do Dr. Pessoa, participamos da pré-campanha, da campanha e o projeto era uma coisa. O que nós vivenciamos ao longo desse um ano e dois meses da gestão Dr. Pessoa é que não há uma prioridade e uma atenção para essa categoria, por essas limitações de trabalho resolvemos entregar. Agradeço ao Dr. Pessoa”, finalizou o militar.

Em nota a Prefeitura de Teresina confirmou a saída do coordenador e revelou que em breve anunciará o novo nome.

“Informo que o coronel Nixon Frota não faz mais parte da equipe. O prefeito doutor Pessoa agradece o empenho e dedicação de Nixon enquanto esteve a frente da coordenadoria de segurança pública e patrimonial da cidade de Teresina. Um novo nome para o comando da pasta será anunciado em breve”

Futuro político



Coronel Nixon revelou também que não projeta um futuro político no momento, a prioridade será tocar projetos pessoais. “Vamos buscar outras experiências e retomar o que estava planejado antes de 2020. Existem alguns convites de partidos, não gostaria de citar nenhum para ser honesto com cada um deles, mas o meu foco era a guarda, era querer melhorar aquela instituição, entreguei o cargo e vamos focar na família, conversar com o pessoal de casa e retomar os projetos. A princípio a gente vai ficar fora de candidatura”, finalizou o militar.

