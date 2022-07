Sem consenso, PDT realizará evento para declarar apoio a Sílvio Mendes

A declaração de apoio do Partido Democrático Trabalhista (PDT) na disputa pelo governo do estado será mesmo para o pré-candidato do União Brasil, Sílvio Mendes, como já era aguardado. A sigla realiza um encontro com lideranças na sexta-feira (22/07) onde vai deliberar o apoio ao principal nome da oposição no pleito.

O presidente estadual do partido, o vereador de Teresina Evandro Hidd informou que o evento deverá reunir vereadores, suplentes e pré-candidatos a deputado estadual e federal para oficializar o acordo. Estratégias para a eleição deste ano também serão debatidas entre os membros, segundo a comunicação do partido.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

O encontro, por outro lado, demostrará que o PDT pode até oficialmente estar no palanque de Sílvio Mendes, porém, de fato, a sigla vai marchar dividida na eleição deste ano no Piauí. Há resistências dentro do PDT ao nome de Sílvio Mendes e as dissidências já são aguardadas pela campanha do União Brasil.

Os dirigentes do PDT, por sua vez, atuam para que o partido chegue o mais próximo possível de um consenso. O vereador Enzo Samuel, por exemplo, que já declarou voto em Rafael Fonteles, deverá se reunir com o ministro Ciro Nogueira. O articulador da candidatura de Sílvio trabalha para ter o presidente eleito da Câmara de Teresina na oposição.

