Senadora Jussara Lima nega exigência para se filiar ao PT e cita “identificação” com sigla

A futura senadora do Piauí, Jussara Lima, confirmou que se filiará ao Partido dos Trabalhadores como parte do acordo para assumir uma cadeira no senado federal. Eleita primeira na primeira suplência de Wellington Dias, Jussara assumirá o mandato já no início da legislatura com a saída do ex-governador piauiense para o Ministério da Assistência Social. A futura senadora é esposa do Deputado Federal Júlio César Lima.



Nos bastidores a hipótese de que a senadora se filiasse ao PT já havia sido cogitada, o partido busca manter a fidelidade da bancada piauiense nas votações do senado. Caso se mantivesse no PSD, partido pelo qual foi eleita, Jussara poderia acompanhar a sigla, que é de centro, em alguma votação contrária a Lula.

Pela interpretação da legislação eleitoral, o senado é um cargo majoritário, podendo haver a mudança de partido a qualquer momento, mesmo sem a janela partidária.

A futura parlamentar confirmou a filiação ao PT e falou sobre a identificação com a legenda. “Vou me filiar ao PT sim, não foi uma exigência, achei conveniente o senador Wellington Dias está se afastando e seria uma cadeira que ele teria lá do PT, ficaria uma cadeira lá, achei conveniente, conversei com os deputados Júlio César e Georgiano e vou me filiar ao PT. Sempre me identifiquei com o PT, na universidade já participava dos diretórios acadêmicos e sempre gostei muito”, disse Jussara Lima.

A ex-vereadora piauiense também revelou os detalhes do seu futuro mandato e elencou as principais bandeiras. “Vamos defender as pautas do ministro Wellington Dias e aquelas pautas que acho conveniente com relação a defesa das mulheres, das minorias, das pessoas que precisam mais do nosso país e do nosso Estado”, finalizou a deputada.

