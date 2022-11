Servidores da saúde temem atraso salarial após exonerações de Dr. Pessoa; FMS nega

Após o Prefeito Dr. Pessoa exonerar a cúpula financeira da Fundação Municipal de Saúde na última sexta (25), como revelado com exclusividade pelo Jornal O Dia, servidores da FMS demonstraram preocupação com o pagamento da folha salarial do mês de novembro.



De acordo com profissionais ouvidos pela reportagem, que não quiseram se identificar, a folha deveria ser fechada exatamente no dia 25 de novembro, porém, com as mudanças, a eficácia dos atos administrativos foram questionados. Em resposta, a FMS prometeu que o pagamento da folha transcorrerá normalmente.

Somente na área financeira da Fundação foram três mudanças: saíram Karla Veloso Lopes, Diretora Executiva da Diretoria Executiva de Administração e Finanças, Franklis Lima Leal - Diretor Executivo da Diretoria Executiva de Administração e Finanças e Giliane Keline Melo Mariano Chefe de Gerência Executiva da Gerência Executiva financeira.

No Hospital de Urgência de Teresina, Luiz Pereira da Costa, Diretor Financeiro, também foi exonerado, indo para a diretoria executiva de Finanças da própria Fundação. Também foi nomeada Luciana Carvalho de Melo Sousa, Chefe Gerência Financeira e Ciro Gomes Coimbra, Diretor de Finanças HUT.

Primeira-Dama coordenou mudanças

Como o Portal O Dia revelou, a primeira-dama da capital, Samara Conceição, foi a principal responsável pelas mudanças na Fundação Municipal de Saúde. Postos estratégicos como a chefia de Recursos Humanos da FMS, gerências e a direção do Hospital de Urgência de Teresina foram alterados. A estratégia teria como objetivo projetar o candidato a vereador apoiado pelo grupo de Dr. Pessoa e viabilizar politicamente o grupo.

