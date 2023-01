Sesapi oficializa mudanças em 20 unidades de saúde e confirma “perfil técnico”

O Governador Rafael Fonteles oficializou através de um diário oficial extraordinário, no final de semana, alterações no comando de 20 unidades de saúde do Piauí. As mudanças configuram a primeira ação de impacto da gestão de Antônio Luís na Secretaria de Saúde e reforçam o caráter técnico cobrado por Rafael Fonteles na pasta. Os nomes podem ser conferidos na íntegra acessando o link.



Em entrevista o Secretário de Saúde confirmou que a intenção da Secretaria é fazer um rodízio nas principais unidades de saúde e descentralizar os serviços para dar maior autonomia ao Hospital Getúlio Vargas. Segundo Antônio Luís a intenção é ampliar a oferta de atendimentos na unidade, realizando também cirurgias cardíacas no HGV.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

De acordo com o documento o organograma de gestores da saúde ficará da seguinte forma:

Hospitais estaduais

Hospital Estadual Domingos Chaves (Canto do Buriti) - Hilton Valério do Santos

Hospital Estadual Gerson Castelo Branco (Luzilândia) - Andréa Teles Alves

Hospital Estadual Júlio Borges Macêdo (Curimatá) - Daniel de Sousa Lima

Hospital Estadual José Furtado Mendonça (São Miguel do Tapuio) - Joaquim Feitosa Dias Filho

Hospital Estadual Colônia do Carpina (Parnaíba) - Marisa Corrêa

Hospital Estadual Dr. Júlio Hartman (Esperantina) - Talita Machado Amorim

Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Parnaíba) - Anísio Barroso de Oliveira Neto

Hospitais Regionais



Hospital Regional Leônidas Melo (Barras) - Celene Maria Moraes Fontenele

Hospital Regional de Campo Maior - Nádia Maria França Costa

Hospital Regional Tibério Nunes (Floriano) - Gabriel Sousa Silva

Hospital Regional Deolindo Couto (Oeiras) - Tays Emanuelly Leal Mendes

Hospital Regional Justino Luz (Picos) - Tercio Luz Barbosa

Hospital Regional Chagas Rodrigues (Piripiri) - Gabriel Mauriz de Moura Rocha

Hospital Regional João Pacheco Cavalcante (Corrente) - Alexsandro Rabelo de Araújo

Outras unidades

Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela - Jurandir Martins dos Santos Filho

Hospital Areolino de Abreu - Maria Aparecida Oliveira Moura Santiago

Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) - Carmen Viana Ramos

Hemopi - Rafael Alencar Soares de Souza

Unidade Mista de Bocaina - Henrique Paulo de Macedo

Hospital Local José de Moura Fé (Simplício Mendes) - Nayra Camila de Sousa Lopes

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no