Silvio confirma diálogo com Marina Silva, da Rede, e aguarda definição do União Brasil

O pré-candidato da oposição ao governo do Piauí, Silvio Mendes, revelou em entrevista ao Portal O Dia que está em diálogo com a ex-ministra Marina Silva, líder do partido Rede Sustentabilidade. A legenda pode ser o destino de Silvio para concorrer ao governo do Estado. Além da Redeo ex-prefeito de Teresina aguarda uma definição do União Brasil no Piauí, apesar da sua criação já ter sido aprovado em âmbito nacional, o partido ainda não definiu quem será o presidente no estado. Caso o comandante do diretório seja o ex-prefeito Ronney Lustosa a situação de Silvio ficaria mais complicada para a homologação de sua candidatura.



Silvio praticamente decretou a sua saída do PSDB, a federação com o Cidadania seria o principal motivo do desembarque do partido. “Existem várias conversas, tenho tempo para refletir e saber qual o meu caminho. No PSDB não deverei ficar, uma vez que já foi aprovada uma federação com o Cidadania, nem candidato eu poderia ser. Tenho a Rede da ex-ministra Marina Silva com quem eu conversei a poucos dias, tem o Pros que também não conheço seus dirigentes, vez por outra a gente tem conversas por telefone, e tem o União Brasil, é a alternativa mais viável hoje, não sei se vai se concretizar. O Progressistas também é uma opção que sempre tive uma boa ligação”, concluiu Silvio Mendes.

O pré-candidato fez ainda um balanço do início da sua pré-campanha e valorizou o sentimento de mudança que encontra nas visitas pelas cidades do Piauí. “Estamos motivados a seguir em frente, por onde a gente anda encontramos velhos amigos, pacientes e ex-pacientes que nos apoiam politicamente. Já andamos a metade dos municípios e todas as visitas foram muito boas. Eleição é escolha, precisa se conhecer bem onde as pessoas querem as mudanças, as pesquisas mostram que a população querem melhorias na saúde, na segurança pública, emprego e educação, são esses as quatro principais preocupações”, finalizou.

FOTO: Jailson Soares/O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no