Silvio Mendes anuncia adesão

O pré-candidato ao governo do Piauí, Silvio Mendes (UB), anunciou por meio das redes sociais a adesão do Cidadania à sua pré-candidatura. O partido, presidido no Piauí pelo jornalista Mário Rogério, chegou a oficializar a pré-candidatura de Washington Bonfim ao governo do Estado, porém, após a conclusão da federação com o PSDB, a sigla aderiu à candidatura de Silvio Mendes.



Através de mensagem por aplicativo Silvio Mendes agradeceu o apoio do Cidadania e destacou que o acordo foi unanime dentro do partido. “Recebendo com muita honra o apoio do Cidadania à Oposição, através do seu Presidente Jornalista Mário Rogério e da unanimidade dos(as) candidatos(as) a Deputado(a) Federal”, afirmou Silvio Mendes.

Além do Cidadania a coligação de Silvio Mendes deve ter a participação do Progressistas, que indica a pré-candidata a vice-governadora, Iracema Portella, e o pré-candidato ao senado, Joel Rodrigues. O PSDB é outro partido que fará parte do bloco juntamente com o próprio União Brasil. Ainda se costura nos bastidores possíveis alianças com outros partidos, dentre eles o PDT.

FOTO: Ascom Silvio Mendes

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no