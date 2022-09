Sílvio Mendes assina carta compromisso com professores da rede pública estadual

Os candidatos a governador Sílvio Mendes (União Brasil) e a senador Joel Rodrigues (Progressistas) assinaram, no fim da tarde desta terça-feira (13), uma carta-compromisso com um grupo de professores da rede pública estadual de ensino, alguns deles ligados à cúpula do Sinte (Sindicato dos Trabalhadores em Educação).



No documento os candidatos garantem se empenhar para atender as reivindicações da categoria, que não estão sendo atendidas pela gestão do PT no Piauí. A presidente estadual do sindicato, Paulina Almeida, com a secretária-geral Filomena participaram da atividade que contou também com representantes das cidades de José de Freitas, Amarante e Floriano. Léa de Almeida, do Sinte de Floriano, agradeceu em nome de toda a classe sendo atendida pelos candidatos e pela atenção dada a área que, segundo diz o próprio Silvio Mendes, deve ser a prioridade de todo e qualquer governo.

FOTO: Ascom Silvio

Com informações Ascom Silvio Mendes