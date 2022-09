Sílvio Mendes atende vítima de acidente durante ato de campanha

O candidato a governador do Piauí, o médico Sílvio Mendes (União Brasil), atendeu neste domingo (04/09) um homem identificado como Valdenir de Carvalho Sousa, vítima de acidente de trânsito no município de São Pedro do Piauí.

Sílvio Mendes participava de um ato de campanha na cidade no momento em que nas proximidades o motociclista se envolveu numa colisão. O candidato que é médico ortopedista realizou os primeiros procedimentos.

Foto: Ascom

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atendeu a ocorrência e transferiu Valdenir Sousa para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) com fratura em uma das pernas.



