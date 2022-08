O candidato a governador Sílvio Mendes (União Brasil), a candidata a vice-governadora Iracema Portella e o candidato a senador Joel Rodrigues (Progressistas) cumpriram agenda na região de Floriano durante a manhã do domingo. Os candidatos estiveram nas cidades Guadalupe, onde participaram de uma carreata na cidade e Jerumenha.

No município Sílvio, Iracema e Joel se reuniram com a população para uma conversa sobre as ideias para melhorar o estado e ouvir as demandas locais. Em discurso, Sílvio Mendes falou sobre promover desenvolvimento nas pequenas cidades. “Eu não vim fazer política como se faz aqui. Podem ter certeza, Guadalupe vai deixar de ser curral do litoral e capitania hereditária”, garantiu.

Já em Jerumenha Silvio criticou o prefeito do município Júnior Nato. “Se ‘a praça é do povo’ foi nela que falamos aos que não tiveram medo do prefeito Jr, do PT, que proibiu os medrosos de Jerumenha chegarem. Mesmo sendo do PT, da segunda cidade mais antiga do Piauí, o Governo do estado é ausente na saúde, educação e segurança pública, possuindo somente dois militares nas ruas. É uma vergonha e nós estamos aqui para dizer que a mudança chegou para ficar”, disse Sílvio.

Ciro promete surpresa

Ao lado de Silvio Mendes e Joel Rodrigues nas agendas pelo Piauí, o Ministro Ciro Nogueira prometeu "adesões de peso" a candidatura da oposição nesta segunda. Pelas redes sociais o ministro fez o anúncio. "Piauí caminha a passos firmes rumo à mudança: na segunda-feira, 29/8, a campanha de Silvio Mendes e Joel recebe diversas adesões de peso. Convidamos a imprensa e toda a população para acompanhar esse importante momento 11h na sede do Progressistas. Vamos que vamos", postou o ministro

