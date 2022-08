Sílvio Mendes e Joel Rodrigues terão o maior tempo de propaganda na tv

O candidato do União Brasil ao Governo do Piauí, Sílvio Mendes, terá o maior tempo de rádio e televisão na propaganda eleitoral nesta eleição. A distribuição do tempo de cada coligação e candidatos registrados foi divulgada nesta sexta-feira (19/08) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI). A propaganda gratuita tem início no dia 26 de agosto.

A coligação Vamos Mudar o Piauí, que reúne sete partidos (AVANTE/PDT/PP/PSDB /CIDADANIA/PTB/UNIAO BRASIL), garantiu a Sílvio Mendes um total de 4 minutos. Esse tempo representa cerca de 10 segundos a mais que o candidato da base governista Rafael Fonteles (PT).

Foto: Jailson Soares / O Dia

A coligação de Rafael Fonteles, A Força do Povo (MDB/PROS/PSB/PSD/PT/PC do B/PV/SOLIDARIEDADE), que juntou oito siglas partidárias, terá um tempo de 3 minutos, 50 segundos. Juntos, Sílvio Mendes e Rafael Fonteles ficaram com mais da metade do tempo do bloco da propaganda.

Foto: Jailson Soares / O Dia



Os demais candidatos a tempo ficaram apensa com segundos. O candidato Coronel Diego Melo (PL) terá 46 segundos, seguido de Gessy Lima da coligação Piauí da Esperança (PODEMOS/PSC) ficou 37 segundos. Madalena Nunes (PSOL/REDE) terá 22 segundos e Gustavo Henrique (Patriota) com 20 segundos.

Senador

Para a disputa do Senado, o candidato Joel Rodrigues da coligação Vamos Mudar o Piauí terá o maior tempo, 2 minutos e 10 segundos. Wellington Dias, da coligação A Força do Povo, ficou com 2 minutos e 4 segundos.

Logo depois vem o candidato Fábio Sérvio, da coligação Piauí da Esperança (PODEMOS/PSC) com 20 segundos, George Mogno ((PSOL/REDE), que terá 12 segundos e Don Lotti (Patriota), com 11 segundos.

