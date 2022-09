Silvio Mendes reúne apoiadores e chapa de oposição em evento na ponte estaiada

O candidato a Governador do Piauí, Silvio Mendes (União Brasil), reuniu apoiadores e candidatos da oposição em evento realizado na ponte estaiada, zona leste da capital, na noite da última quinta (22). A candidata a vice-governadora, Iracema Portela (Progressistas) e o candidato ao senado da coligação, Joel Rodrigues (Progressistas), também participaram do ato chamado de “onda azul”.



Silvio ressaltou a importância do momento e revelou que trabalhara para acabar com os privilégios na gestão estadual. “Nós vamos cuidar do estado como ele merece, sem ser para privilegiados ou grupos. Faremos um governo por cada piauiense conforme sua necessidade. Está perto de acabar esse sofrimento que nossa gente vem sofrendo. Nós merecemos viver em paz, nós queremos e merecemos sermos felizes. Juntos estamos fazendo história hoje”, afirmou.

Já Iracema Portella destacou a reta final de campanha e cobrou maior união do grupo oposicionista. “Nós tivemos a oportunidade de percorrer todo o estado experimentando esse sentimento de mudança e renovação olhando no olho de cada homem e de cada mulher do nosso estado. Essa é sem dúvida nenhuma a campanha mais linda da minha vida. Nós precisamos estar cada vez mais juntos e mais unidos nesses nove dias que faltam para o pleito eleitoral” exclamou a candidata a vice-governadora”, finalizou.

Foto: Ascom Silvio Mendes

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no