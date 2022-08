Silvio Mendes reúne prefeitos e projeta início de campanha eleitoral no Piauí

O candidato a governador da coligação “Vamos Mudar o Piauí”, Silvio Mendes, reuniu prefeitos da sua base de apoio na manhã desta segunda (15). O encontro ocorre um dia antes do início da propaganda eleitoral, que começa nesta terça (16). Durante a reunião os gestores e o candidato alinharam as últimas estratégias e aproveitaram para iniciar a distribuição do material de campanha.



O candidato revelou também a adesão de dois prefeitos que faziam parte da oposição, o prefeito de Marcos Parente, Gedison Alves (MDB), que já confirmou a adesão, e o de Ribeiro Gonçalves, Lindenberg Vieira (PT), que irá aderir, de acordo com informações de bastidores, nas próximas horas.

Foto: Assis Fernandes/ O DIA

Em entrevista Silvio Mendes valorizou o apoio e destacou que as articulação políticas estão sendo feitas pelo próprio Ciro Nogueira. “A hora é agora, estamos prontos, esse apoio dos prefeitos é muito importante para nós. A campanha começou o ano passado com iniciativas do governo que muito prometeu e pouco fez. Sou adversário por querer um Piauí diferente. Essas articulações políticas deixo com o Ciro para fazer, a gente conversa pouco, mas tudo que ele faz eu concordo. A gente tem tanto prefeito apoiando, alguns que nem posso dizer”, disse o candidato.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Já o Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, citou o “sentimento de mudança” como um elementos favorável a candidatura de Silvio Mendes. “Estamos conversando com todos os prefeitos e temos uma boa relação com todos. Muitos prefeitos estão aguardando promessas e obras. Quando existe esse sentimento de mudança é irreversível, hoje essa sensação é muito forte em todo o Piauí. A expectativa é muito forte para a nossa vitória e iniciar um trabalho de recuperação do Estado”, finalizou o senador.





